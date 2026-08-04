vs. jugaron por la fecha 3 de la . ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? En Colombia, el compromiso se pudo seguir a través de Win Sports+ y Win Play, mientras que para otros países estuvo disponible mediante Fanatiz, sujeto a la disponibilidad de cada territorio. Además, RCN pudo ofrecer cobertura relacionada con el encuentro. Ojo, no lo debiste buscar por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este martes 4 de agosto en el Estadio Manuel Murillo Toro y comenzó a las 6:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 7:15 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela; 8:15 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 5:15 p.m. en México; y 1:15 a.m. del miércoles en España.

Tolima vs. Medellín se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Deportes Tolima)
Tolima vs. Medellín se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Deportes Tolima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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