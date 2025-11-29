Tolima vs. Santa Fe se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales podrás ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está programado para el sábado 29 de noviembre desde las 5:30 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs Santa Fe por la Liga BetPlay | ViDEO: WIn Sports