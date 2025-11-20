Win Sports llevará a sus hogares (EN VIVO | EN DIRECTO) el Atlético Nacional vs. América de Cali en el inicio del cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025, este jueves 20 de noviembre. ¿A qué hora juegan? Este duelo empieza desde las 7:30 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputará en el estadio Atanasio Girardot. ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar, red y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa era la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Atlético Nacional vs. América de Cali por Liga BetPlay. (Video: Win Sports)