Desde el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia), Atlético Nacional vs. Junior se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga BetPlay 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 26 de noviembre. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV! Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Win Sports transmite el partido entre Atlético Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay. (Video: Atlético Nacional)