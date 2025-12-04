Desde el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional vs. Medellín se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Liga BetPlay 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 3 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV!

Atlético Nacional vs. Medellín por Liga BetPlay. (Video: Win Sports)