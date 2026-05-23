Este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. (horario colombiano), Junior vs. Santa Fe chocaron por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estuvo a cargo de Win Sports y Win Sports Play para todo el territorio colombiano, además de la alternativa de Canal RCN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Municipal Romelio Martínez fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Con la transmisión de Win Sports, Junior vs. Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Santa Fe)