Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior vs. América de Cali juegan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la jornada 7. ¿Dónde pasan el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tienes que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quieres ver de manera de streaming, tienes la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputa este miércoles 18 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Junior vs América de Cali por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports