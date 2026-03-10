Atlético Nacional vs. Junior se midieron en el compromiso correspondiente por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Win Sports y RCN tuvieron los derechos de televisación del campeonato colombiano, además de la opción de streaming en la plataforma digital de Win Sports Play. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 10 de marzo desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

Junior vs. Atlético Nacional se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Junior)