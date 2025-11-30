Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia), Junior vs. Atlético Nacional se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga BetPlay 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 30 de noviembre. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV! Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Win Sports transmiten el partido entre Junior vs. Atlético Nacional. (Video: Junior)