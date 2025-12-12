Junior vs. Tolima se miden por la final de ida del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. ¿En qué canales puedes ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Previa Junior vs. Tolima. (Video: WIN)