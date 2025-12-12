vs. se miden por la final de ida del Torneo Finalización de la . ¿En qué canales puedes ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Previa Junior vs. Tolima. (Video: WIN)

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

