En el estadio Atanasio Girardot, Medellín vs. Atlético Nacional chocan EN VIVO y EN DIRECTO por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025 en Colombia. ¿En qué canales puedes ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa es la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 5:45 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina).

Previa DIM vs. Atlético Nacional. (VIDEO: Win Sports)