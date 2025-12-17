Win Sports transmitió el Medellín vs. Atlético Nacional juegan por la final de vuelta de la Copa Colombia. ¿En qué canales también podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 17 de diciembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio Atanasio Girardot.

Win Sports EN VIVO, Medellín vs Atlético Nacional: link y transmisión por final de la Copa Colombia