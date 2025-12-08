Desde el Estadio Atanasio Girardot, Medellín vs. Junior se vieron las caras por la Liga BetPlay 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 6 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización. Según la programación de DIMAYOR, el partido estuvo pactado para las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del lunes 8 de diciembre del 2025. La transmisión estuvo a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV!

Medellín vs Junior por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports