Desde el Estadio El Campín, Millonarios vs. Santa Fe jugaron por la Liga BetPlay en el duelo válido por la jornada 16. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo querías ver de manera de streaming, tenías la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este domingo 12 de abril desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España). ¡Todos los detalles los tuviste en la web de Depor!

Previa Millonarios vs. Santa Fe (Video: WIN)