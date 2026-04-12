Desde el Estadio El Campín, vs. jugaron por la en el duelo válido por la jornada 16. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo querías ver de manera de streaming, tenías la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este domingo 12 de abril desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España). ¡Todos los detalles los tuviste en la web de Depor!

Previa Millonarios vs. Santa Fe (Video: WIN)
Previa Millonarios vs. Santa Fe (Video: WIN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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