Desde el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional vs Junior jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la vuelta de la gran final del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quiere ver de manera de streaming, tuviste la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este lunes 8 de junio desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Win Sports transmite Atlético Nacional vs. Junior: ver por Canal RCN gratis. (Video: @nacionaloficial)

¿Cómo ver WinSports en Colombia?

En territorio colombiano, la transmisión en vivo y exclusiva del partido será por Win Sports+, disponible pagando la suscripción en operadores de cable o mediante la plataforma Win Sports Online. Por su parte, la señal abierta de RCN brindará el análisis y la previa del evento de forma gratuita a través de la TDT.

¿Cómo ver WinSports en Perú?

Los aficionados en Perú podrán ver los 90 minutos del encuentro en directo suscribiéndose a la plataforma de streaming Win Sports Online. Además, para seguir la información previa, la señal internacional de RCN (Nuestra Tele) está incluida en los paquetes de cable de Movistar, Claro y DirecTV.

¿Cómo ver WinSports en Argentina?

En Argentina, la única vía oficial para disfrutar de esta gran final en vivo es contratando el servicio digital de Win Sports Online. Para acceder al contenido informativo complementario, el canal internacional de RCN se puede sintonizar mediante la televisión satelital de DirecTV o la plataforma Vix.

¿Cómo ver WinSports en España?

Para el público en España, el duelo definitivo se podrá visualizar de manera directa utilizando la web o la aplicación de Win Sports Online. Asimismo, el canal Nuestra Tele Internacional de RCN está disponible en algunos paquetes latinos de operadores europeos para complementar la cobertura de la final.