Desde el Estadio El Campín, Santa Fe vs. Junior jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la jornada 8. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tenías que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quieres ver de manera de streaming, tuviste la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este domingo 22 de febrero desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡Revisa cada detalle en la web de Depor!

Santa Fe vs Junior por la Liga BetPlay | VIDEO: Win Sports