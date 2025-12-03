Desde el Estadio Departamental Américo Montanini, Tolima vs. Bucaramanga se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga BetPlay 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización. Según la programación de DIMAYOR, el partido está pactado para las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del miércoles 3 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV). ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV! Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Win Sports transmiten el partido entre Bucaramanga vs. Tolima por la Liga BetPlay. (Video: Tolima)