Win Sports transmitió el compromiso entre Tolima vs. Medellín este martes 4 de agosto desde las 6:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. ¿A qué hora estuvo programado el inicio del encuentro según la Liga BetPlay? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a las 5:15 p.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 7:15 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 8:15 p.m.; y en España a la 1:15 a.m. del miércoles.

Tolima vs. Medellín por el torneo colombiano. (Foto: Colprensa)

¿Cómo ver Win Sports para seguir Tolima vs. Medellín?

La manera más directa de seguir el partido entre Tolima y Medellín es mediante una suscripción a Win Sports. Los usuarios podrán disfrutar de toda la cobertura de la Liga BetPlay desde su televisor.

¿Cómo ver Win Sports por internet para seguir Tolima vs. Medellín?

Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante Win Play, la plataforma oficial de Win Sports. Solo deberán iniciar sesión con una cuenta activa para ver el partido en vivo.

¿Cómo ver Win Sports desde el celular para seguir Tolima vs. Medellín?

Los aficionados pueden descargar la aplicación de Win Play en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver Win Sports desde una tablet para seguir Tolima vs. Medellín?

Las tablets también permiten disfrutar del encuentro mediante la aplicación oficial de Win Play o desde el navegador web, iniciando sesión con una cuenta válida.

¿Cómo ver Win Sports en Smart TV para seguir Tolima vs. Medellín?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden instalar la aplicación de Win Play, iniciar sesión y acceder a la señal de Win Sports para seguir el compromiso en pantalla grande.

¿Cómo ver Win Sports desde una PC o laptop para seguir Tolima vs. Medellín?

Otra posibilidad es ingresar al sitio oficial de Win Play desde una computadora. Tras iniciar sesión, se podrá acceder a la señal en vivo del partido.

¿Cómo ver Win Sports con una cuenta de TV por suscripción para seguir Tolima vs. Medellín?

Los clientes que tengan contratado Win Sports con su operador de televisión podrán acceder tanto a la señal tradicional como a los servicios digitales asociados, utilizando las credenciales de su cuenta.

¿Cómo ver Win Sports en varios dispositivos para seguir Tolima vs. Medellín?

Dependiendo del plan contratado, Win Play permite acceder desde distintos equipos, como televisores, celulares, tablets o computadoras, para seguir el encuentro de la forma más cómoda.

Tolima vs. Medellín se enfrentan por la Liga BetPlay. (Video: Deportes Tolima)