En el Estadio Manuel Murillo Toro, Tolima vs. Santa Fe chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el cuadrangular final del Torneo Clausura de la Liga BetPlay 2025 en Colombia. ¿En qué canales podrás ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de Win Sports, disponible en servicios de paga como DIRECTV (DGO), Movistar y Tigo Sports, además de su versión de streaming en Win Sports Play, mientras que la otra alternativa es la televisación de RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está programado para el sábado 29 de noviembre desde las 5:30 p.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina).

Tolima vs Santa Fe por la Liga BetPlay | ViDEO: WIn Sports