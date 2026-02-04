Desde el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional vs. América de Cali jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la jornada 4. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tenías que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quiere ver de manera de streaming, tenías la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este miércoles 4 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Win Sports transmitirá el partido entre Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga BetPlay 2026. (Video: Atlético Nacional)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

