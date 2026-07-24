Desde el Estadio Palmaseca, Deportivo Cali vs. Jaguares jugaron por la Liga BetPlay 2026, en el duelo válido por la jornada 1 del Torneo Finalización. ¿Dónde pasaron el partido? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tendrás que acceder al servicio de Win Sports o RCN, y si lo quiere ver de manera de streaming, tuviste la opción de Win Sports Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este viernes 23 de julio desde las 20:15 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Deportivo Cali vs. Jaguares: previa del partido

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido Deportivo Cali vs. Jaguares, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II, a través de Win Sports, canal oficial del fútbol profesional colombiano. La transmisión incluirá la previa, el relato del encuentro, entrevistas y el análisis posterior desde el estadio del Deportivo Cali.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports en televisión?

El encuentro Deportivo Cali vs. Jaguares estará disponible en Win Sports para los usuarios de los principales operadores de televisión por suscripción en Colombia, como Claro TV, DIRECTV, Movistar TV, Tigo, ETB y otros servicios autorizados que incluyen el canal en su programación.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports Online?

Otra alternativa para seguir el Deportivo Cali vs. Jaguares es ingresar al portal oficial de Win Sports Online, donde los suscriptores podrán acceder a la transmisión en vivo del compromiso, además de estadísticas, repeticiones y contenido exclusivo de la Liga BetPlay.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports Play?

Los aficionados también podrán disfrutar del Deportivo Cali vs. Jaguares mediante Win Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal, que ofrece la señal en vivo de los partidos de la Liga BetPlay desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports Play desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el Deportivo Cali vs. Jaguares descargando la aplicación oficial de Win Sports Play o ingresando desde el navegador de su dispositivo móvil. Con una suscripción activa, podrán acceder a la transmisión en vivo y a todo el contenido relacionado con la Liga BetPlay 2026-II.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares por Win Sports Play en una computadora?

El partido Deportivo Cali vs. Jaguares también podrá verse desde una laptop o PC ingresando al sitio oficial de Win Sports Play, donde estará disponible la señal en directo, además de estadísticas, videos y cobertura especial de la primera jornada del campeonato.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Jaguares en Smart TV?

Los aficionados que prefieran ver el Deportivo Cali vs. Jaguares en pantalla grande podrán acceder a Win Sports Play mediante navegadores compatibles o dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV y otros sistemas compatibles con la plataforma.

¿Qué ofrece Win Sports durante la transmisión de Deportivo Cali vs. Jaguares?

Además de la emisión en vivo del Deportivo Cali vs. Jaguares, Win Sports ofrecerá programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas en tiempo real y un completo seguimiento de la primera fecha del Torneo Finalización 2026 de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali vs. Jaguares vía Win Sports. (Video: Deportivo Cali)