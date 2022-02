Tolima vs. Junior chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía Win Sports por la séptima jornada del Apertura de la Liga BetPlay 2022. Este partido está programado para el sábado 26 de febrero desde las 18:10 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias de este vibrante duelo. Asimismo, sintoniza las señales de Win Sports Play y RCN.

Son días felices los que se viven alrededor del Tolima. El equipo dirigido por Hernán Torres la pasa muy bien en el fútbol colombiano, no solo porque a mitad de semana se proclamaron campeones de la Superliga 2022 tras vencer por 1-0 al Deportivo Cali, sino también porque mantienen el liderato del Apertura de la Liga BetPlay con 19 puntos.

El ‘Vinotinto y Oro’ ha engranado muy bien a sus nuevos fichajes y ha alcanzado un rendimiento superlativo que lo ha puesto muy por encima del resto de los equipos. Andrés Ibargüen, Raziel García, Jeison Lucumí y Michael Rangel han congeniado perfectamente en el esquema ofensivo de Torres, y tendrán la chance de demostrarlo una vez más ante Junior.

“Son procesos. Así como fui futbolista y lo viví, también lo he hecho como técnico. Sin embargo, la perseverancia, lucha y amor a la profesión, me lleva a seguir en el trabajo. Al éxito hay que renovarlo cada 24 horas y no ser conformistas. El fútbol es así”, mencionó el técnico del Tolima tras la obtención de la Superliga de Colombia 2022.

“No había sido campeón de la Superliga: por fortuna ya lo conseguí, sumé otro título a mi hoja de vida; hoy lo conseguimos con el equipo de mi región y me siento orgulloso. Lo acabo de conseguir en la cancha donde me formé, que amo, que me abrió las puertas para debutar como arquero y donde ahora soy el director técnico. Es una satisfacción y alegría grande”, acotó el estratega de 60 años.

“Fue un partido táctico, contra un rival complicado. Ambos hicimos todo por lograr el título. Por fortuna nos tocó a nosotros, controlamos bien al rival y fuimos fuertes en cada una de las líneas. Estos partidos se ganan con detalles; contento y satisfecho por haberlo conseguido”, finalizó.

Por su parte, el Junior de Barranquilla llega con un mar de dudas respecto a su desempeño como visitante. Si bien han podido ganar todos sus duelos en el Estadio Metropolitano (Patriota Boyacá, La Equidad, Águilas Doradas y América de Cali), fuera de casa no han sumado punto alguno hasta el momento. Juan Cruz Real, técnico del ‘Tiburón’, es consciente de ello y espera que esta visita al Murillo Toro rompa esa mala racha.

“El último fin de semana pudimos ratificar nuestra fortaleza de local porque, si bien es cierto que de visitante estamos en deuda con los resultados, de local estamos muy bien, lo hicimos frente a un equipo grande y se le ganó bien”, comentó Real en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Tolima.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, con un proceso largo con el mismo cuerpo técnico, que viene de ganar la Superliga. Nosotros hace dos meses estamos en el club, venimos logrando cosas importantes desde el funcionamiento, vamos a enfrentar a un rival muy difícil en su casa, que viene con la vara alta y nosotros tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer, para dar un paso hacia adelante, sumar, seguir afianzándonos y lograr ese resultado de visitante”, continuó.

“El rendimiento en cuanto a puntos ha sido bajo, no es algo de ahora, le estamos buscando la vuelta, creo que hubo partidos en los que merecimos más”, finalizó el DT del Junior, dejando en claro que el partido ante los de Torres será clave para demostrarse a sí mismos de qué están hechos.

