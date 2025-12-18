Local CO
Lotería de Bogotá y del Quindío EN VIVO, hoy jueves 18 de diciembre: resultados y números ganadores del último sorteo
Este jueves 18 de diciembre se jugará otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Bogotá' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Bogotá' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.