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Loterías de Bogotá y del Quindío: no se jugó el jueves 2 de abril en Colombia
Este jueves 2 de abril no se jugó otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío en Colombia.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿En dónde ver la 'Lotería de Bogotá'?
La 'Lotería de Bogotá' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Bogotá' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Quindío' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Quindío', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Bogotá' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Bogotá', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿En dónde ver la 'Lotería del Quindío'?
La 'Lotería del Quindío' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Quindío' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿En dónde ver la 'Lotería de Bogotá'?
La 'Lotería de Bogotá' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Bogotá' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Quindío' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Quindío', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Bogotá' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Bogotá', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares. Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Bogotá’ o de la 'Lotería del Quindío' de este jueves 2 de abril y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este jueves 2 de abril se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Bogotá’ y de la 'Lotería del Quindío' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora de cada sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.
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