Lotería de Bogotá y del Quindío EN VIVO, hoy jueves 21 de agosto: resultados y números ganadores

Este jueves 21 de agosto jugará EN VIVO y EN DIRECTO, otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Bogotá y del Quindío se juegan los jueves en Colombia. (Diseño: Depor)
18:24

LOTERÍA DEL QUINDÍO ¿A qué hora se juega el sorteo?

La  'Lotería del Quindío' se juega todos los jueves por la noche.  Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Quindío', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

17:17

LOTERÍA DE BOGOTÁ ¿A qué hora se juega el sorteo?

La  'Lotería de Bogotá' se juega todos los jueves por la noche.  Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Bogotá', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

17:16

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.

17:15

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este jueves 21 de agosto se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Bogotá’ y de la 'Lotería del Quindío' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora de cada sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

