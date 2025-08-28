Local CO
Lotería de Bogotá y del Quindío EN VIVO, hoy jueves 28 de agosto: resultados y números ganadores del premio mayor
Este jueves 28 de agosto se jugará otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Bogotá' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Bogotá' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿En dónde ver la 'Lotería del Quindío'?
La 'Lotería del Quindío' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Quindío' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Cómo se juega la 'Lotería del Quindío'?
Para jugar a la 'Lotería del Quindío', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Bogotá'?
Para jugar a la 'Lotería de Bogotá', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿En dónde ver la 'Lotería de Bogotá'?
La 'Lotería de Bogotá' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Bogotá' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿En dónde ver la 'Lotería del Quindío'?
La 'Lotería del Quindío' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Quindío' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Bogotá'?
Para jugar a la 'Lotería de Bogotá', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Cómo se juega la 'Lotería del Quindío'?
Para jugar a la 'Lotería del Quindío', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Bogotá' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Bogotá', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Quindío' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Quindío', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería del Quindío' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería del Quindío' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Bogotá' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Bogotá' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿En dónde ver la 'Lotería de Bogotá'?
La 'Lotería de Bogotá' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Bogotá' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿En dónde ver la 'Lotería del Quindío'?
La 'Lotería del Quindío' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Quindío' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE BOGOTÁ | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Bogotá'?
Para jugar a la 'Lotería de Bogotá', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Cómo se juega la 'Lotería del Quindío'?
Para jugar a la 'Lotería del Quindío', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Quindío' se juega todos los jueves por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería del Quindío', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Bogotá’ o de la 'Lotería del Quindío' de este jueves 28 y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este jueves 28 de agosto se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Bogotá’ y de la 'Lotería del Quindío' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora de cada sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería del Quindío' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería del Quindío' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.