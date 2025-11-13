Local CO
Lotería de Bogotá y del Quindío EN VIVO, jueves 13 de noviembre: resultados y números ganadores
Este jueves 13 de noviembre se juega otra edición de la Lotería de Bogotá y del Quindío, en Colombia. ¡Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DEL QUINDÍO | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería del Quindío' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería del Quindío' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.