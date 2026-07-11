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Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 11 de julio: resultados, premio mayor y números ganadores del último sorteo
La Lotería de Boyacá se jugará una vez más este sábado 11 de julio en Colombia. Revisa los detalles del sorteo y los números ganadores del premio mayor.
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LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuánto es el premio a ganar?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.