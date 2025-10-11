Local CO 

Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este sábado 11 de octubre se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
12:43

LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Qué estrategias utilizar para obtener premios en la Lotería de Boyacá?

Acertar las tres cifras seleccionadas en el mismo orden por el jugador otorgará una recompensa de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. Lograr acertar las cuatro cifras en el orden específico recompensará con cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. Asimismo, acertar las cuatro cifras sin importar el orden se premia con doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.

12:42

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Boyacá?

En caso de ganar el premio mayor, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.

12:42

¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.

12:42

Más sobre la Lotería de Boyacá:

La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.

12:42

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

12:42

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

12:41

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 11 de octubre del 2025.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas