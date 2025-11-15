Local CO 

Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 15 de noviembre: resultados y números ganadores en Colombia

Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
14:04

¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.

12:28

Más sobre la Lotería de Boyacá:

La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.

12:28

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

12:28

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

12:28

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de noviembre del 2025.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas