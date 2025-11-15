Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 15 de noviembre: resultados y números ganadores en Colombia
Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.