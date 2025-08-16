Local CO 

Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 16 de agosto: último sorteo, resultados y números ganadores

Este sábado 16 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
18:11

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

18:11

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

17:01

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 16 de agosto desde las 10:30 p.m.

16:33

Este será el sorteo 4585 de la Lotería de Boyacá. ¡Tú podrías ser uno de los afortunados ganadores!

16:31

¡Buenas tardes, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 16 de agosto del 2025.

