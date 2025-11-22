Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 22 de noviembre: resultados y números ganadores en Colombia
Este sábado 22 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Qué estrategias utilizar para obtener premios en la Lotería de Boyacá?
Acertar las tres cifras seleccionadas en el mismo orden por el jugador otorgará una recompensa de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. Lograr acertar las cuatro cifras en el orden específico recompensará con cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. Asimismo, acertar las cuatro cifras sin importar el orden se premia con doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.