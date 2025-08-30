Local CO
Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto EN VIVO: premio mayor, resultado y números ganadores del último sorteo
Este sábado 30 de agosto se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
¿Cuándo tiene lugar el sorteo de la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza cada semana, específicamente los sábados a las 10:30 de la noche, respetando el huso horario de Colombia. En caso de coincidir con un día festivo, se pospone al día hábil siguiente, y los resultados de los premios principales se publican durante el transcurso del día.