Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto EN VIVO: premio mayor, resultado y números ganadores del último sorteo

Este sábado 30 de agosto se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
14:15

¿Cuándo tiene lugar el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza cada semana, específicamente los sábados a las 10:30 de la noche, respetando el huso horario de Colombia. En caso de coincidir con un día festivo, se pospone al día hábil siguiente, y los resultados de los premios principales se publican durante el transcurso del día.

13:00

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

12:57

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 30 de agosto desde las 10:30 p.m.

12:56

¡Buenas tarde, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 30 de agosto del 2025.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

