Lotería de Boyacá del sábado 6 de setiembre EN VIVO: premio mayor, resultado y números ganadores del último sorteo

Este sábado 6 de setiembre se lleva a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
20:06

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Boyacá?

En caso de ganar el premio mayor, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.

18:30

¿Cuándo tiene lugar el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza cada semana, específicamente los sábados a las 10:30 de la noche, respetando el huso horario de Colombia. En caso de coincidir con un día festivo, se pospone al día hábil siguiente, y los resultados de los premios principales se publican durante el transcurso del día.

16:51

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

16:51

¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.

14:27

Más sobre la Lotería de Boyacá:

La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.

13:56

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

13:15

13:14

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 6 de setiembre desde las 10:30 p.m.

13:14

¡Buenas tardes, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de setiembre.

