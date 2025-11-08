Local CO 

Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 8 de noviembre: resultados y números ganadores en Colombia

Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá EN VIVO y EN DIRECTO, en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!

Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. (Diseño: Depor)
13:28

Más sobre la Lotería de Boyacá:

La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.

12:44

¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?

La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.

12:44

El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.

12:44

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 22 de marzo desde las 10:30 p.m.

12:43

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 8 de noviembre del 2025.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

