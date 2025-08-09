Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 9 de agosto: último sorteo, resultados y números ganadores
Este sábado 9 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en suelo colombiano. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?
La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.