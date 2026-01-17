Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO del sábado 17 de enero: resultados, números ganadores y último sorteo
Este sábado 17 de enero se lleva a cabo la primera edición del año de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuál es su objetivo?
La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.