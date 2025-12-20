Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO: resultados, números ganadores y último sorteo de hoy, sábado 20 de diciembre
Este sábado 20 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuál es su propósito?
La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.