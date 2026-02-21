Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 21 de febrero: números ganadores y resultados del último sorteo
Este sábado 21 de febrero se llevará a cabo una nueva edición la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuánto es el premio a ganar?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.