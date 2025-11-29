Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 29 de noviembre: resultados del último sorteo y números ganadores
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Dónde ver el sorteo?
El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cómo reclamar si salgo ganador del sorteo?
En caso de ganar el premio mayor, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.
La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuál es su propósito?
La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuánto es el premio a ganar?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Qué estrategias utilizar para obtener premios en la Lotería de Boyacá?
Acertar las tres cifras seleccionadas en el mismo orden por el jugador otorgará una recompensa de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. Lograr acertar las cuatro cifras en el orden específico recompensará con cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. Asimismo, acertar las cuatro cifras sin importar el orden se premia con doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.
Si eres uno de los participantes de la 'Lotería de Boyacá' de este sábado 29 y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Buenas tardes, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 29 de noviembre en Colombia.
