Lotería de Boyacá EN VIVO del sábado 3 de enero: resultados, números ganadores y último sorteo
Este sábado 3 de enero se lleva a cabo la primera edición del año de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.