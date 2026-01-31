Local CO
Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero: resultados, números ganadores y último sorteo
Este sábado 31 de enero se llevó a cabo la primera edición del año de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOYACÁ | Transmisión del sorteo
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Dónde ver el sorteo?
El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.
¿A qué hora será el sorteo de la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 22 de marzo desde las 10:30 p.m.
¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?
La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.
Más sobre la Lotería de Boyacá:
La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cuál es su objetivo?
La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Qué estrategias utilizar para obtener premios en la Lotería de Boyacá?
Acertar las tres cifras seleccionadas en el mismo orden por el jugador otorgará una recompensa de cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado. Lograr acertar las cuatro cifras en el orden específico recompensará con cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1) apostado. Asimismo, acertar las cuatro cifras sin importar el orden se premia con doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.
¿A qué hora será el sorteo de la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo este sábado 22 de marzo desde las 10:30 p.m.
¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Boyacá?
En caso de ganar el premio mayor, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.
¿Cuánto es el premio de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor en esta edición de la Lotería de Boyacá alcanza la cifra de 15.000 millones de pesos. Además del premio principal, hay premios secundarios que varían según la cantidad de números acertados por los participantes. Te animo a participar en este sorteo, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores.
Más sobre la Lotería de Boyacá:
La empresa busca cumplir con este objetivo mediante un personal capacitado y mejoras continuas en sus procedimientos. La Lotería de Boyacá es reconocida en el país por su compromiso institucional, calidad y excelencia en la comercialización de juegos de azar y suerte.
¿Cuál es el propósito de la Lotería de Boyacá?
La misión principal de este sorteo es recaudar fondos destinados al financiamiento de servicios de salud y el bienestar de sus clientes. Esto se lleva a cabo mediante la venta transparente y efectiva de monopolio de arbitrios rentísticos departamentales en juegos de azar.
El sorteo de la Lotería de Boyacá será transmitido por Canal 13, además de todas las plataformas digitales de la lotería en Facebook y YouTube.
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 31 de enero del 2026.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.
TAGS RELACIONADOS
NO TE PIERDAS
LOTERÍA DE BOYACÁ | Resultado del sorteo