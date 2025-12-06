Local CO
Lotería de Boyacá EN VIVO, hoy sábado 6 de diciembre: resultados y números ganadores del último sorteo
Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia. ¡Mira los resultados y números ganadores del sorteo en este minuto a minuto!
LOTERÍA DE BOYACÁ | ¿Cómo reclamar si salgo ganador del sorteo?
En caso de ganar el premio mayor, se debe presentar el certificado de Registro Único Tributario (RUT) emitido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía para reclamarlo. Es importante destacar que el ganador no recibe la totalidad del monto anunciado, ya que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) retiene una parte del premio.