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Lotería de Cundinamarca y del Tolima: sorteos no se jugaron el lunes 8 de junio
Este lunes 8 de junio no se jugaron las Lotería de Cundinamarca y del Tolima en Colombia.
HOY NO HABRÁ SORTEOS DE CUNDINAMARCA NI TOLIMA. Nos vemos mañana 9 de junio.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿En dónde ver la 'Lotería del Tolima'?
La 'Lotería del Tolima' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería del Tolima' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿En dónde ver la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Cundinamarca' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería del Tolima' se juega los lunes por la noche, y los martes cuando no se jugó el día anterior por ser día festivo. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Cundinamarca' se juega los lunes por la noche, y los martes cuando no se jugó el día anterior por ser día festivo. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 10:30 p.m. (hora local) en Colombia. No obstante, es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Cundinamarca', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DEL TOLIMA | ¿Qué es la 'Lotería del Tolima'?
La 'Lotería del Tolima' es uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, que tiene sus raíces en el departamento del Tolima, ubicado en la región central del país. Fue fundada en 1983 con el propósito de recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. De esta manera se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los tolimenses, quienes la consideran parte integral de su patrimonio cultural.
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA | ¿Qué es la 'Lotería de Cundinamarca'?
La 'Lotería de Cundinamarca' es una de las loterías más reconocidas en Colombia, organizada por el departamento de Cundinamarca. El premio mayor asciende a 6.000 millones de pesos colombianos, además de una variedad de premios secundarios. Para participar, los interesados pueden adquirir los billetes en puntos de venta autorizados en todo el país.
Si eres uno de los participantes de la ‘Lotería de Cundinamarca’ o de la 'Lotería del Tolima' de este 1 de junio y no sabes si eres uno de los ganadores, ¡has llegado al lugar correcto!
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este lunes 8 de junio se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Cundinamarca’ y de la 'Lotería del Tolima' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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