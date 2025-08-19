Local CO 

Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO: resultados y números ganadores del martes 19 de agosto

Este martes 19 de agosto se llevó a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.

Las Loterías de la Cruz Roja y del Huila se juegan todos los martes en Colombia. (Foto: Christian Marlow)
Las Loterías de la Cruz Roja y del Huila se juegan todos los martes en Colombia. (Foto: Christian Marlow)
16:19

LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA |   ¿A qué hora se juega el sorteo?

La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.

16:18

¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este martes 19 de agosto se celebra una nueva edición de la 'Lotería de la Cruz Roja' y de la 'Lotería del Huila' en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del sorteo, así como de todos los resultados. ¡No te lo pierdas!

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas