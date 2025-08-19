Local CO
Lotería de la Cruz Roja y del Huila EN VIVO: resultados y números ganadores del martes 19 de agosto
Este martes 19 de agosto se llevó a cabo otra edición de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila en Colombia. Repasa los resultados y números ganadores de cada sorteo en este minuto a minuto.
LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de la Cruz Roja' se juega todos los martes por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Asimismo, es importante verificar los horarios específicos del sorteo en los medios de comunicación o en el sitio web oficial de la 'Lotería de la Cruz Roja', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.