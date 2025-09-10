Local CO
Lotería de Manizales EN VIVO, hoy miércoles 10 de septiembre: último sorteo y números ganadores
Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Lotería de Manizales en Colombia. A continuación, sigue el minuto a minuto de los resultados y números ganadores.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Manizales' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Manizales' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.