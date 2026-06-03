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Lotería de Manizales EN VIVO, hoy miércoles 3 de junio: resultados y números ganadores del último sorteo
La Lotería de Manizales se jugará una vez más este miércoles 3 de junio en Colombia. Revisa los resultados del sorteo y quiénes fueron los afortunados ganadores.
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LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Quiénes pueden participar?
La 'Lotería de Manizales' está abierta a la participación de personas mayores de edad que se encuentren en Colombia. Los ciudadanos colombianos y residentes en el país pueden comprar boletos de la 'Lotería de Manizales' en los puntos de venta autorizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes y regulaciones pueden variar según la jurisdicción, por lo que se deben seguir las normativas locales relacionadas con la participación en juegos de azar.