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Lotería de Manizales: resultados, último sorteo, premio mayor y ganadores del y miércoles 25 de marzo
La Lotería de Manizales se jugó una vez más este miércoles 25 se marzo en Colombia. Revisa los resultados del sorteo y quiénes fueron los afortunados ganadores.
LOTERÍA DE MANIZALES | Resultados del sorteo
Número: 9604
Serie: 249
Transmisión en vivo | Sorteo Lotería de Manizales
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Qué es la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' es una tradicional lotería colombiana organizada por la Gobernación de Caldas, con el objetivo de recaudar fondos para la salud en el departamento. Los sorteos ofrecen un premio mayor de 2.500 millones de pesos y más de treinta premios principales. Para participar, es necesario adquirir los billetes de la lotería antes del sorteo.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿En dónde ver la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Manizales' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Manizales' se juega los miércoles por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Manizales', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Manizales'?
Para jugar la 'Lotería de Manizales', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Qué es la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' es una tradicional lotería colombiana organizada por la Gobernación de Caldas, con el objetivo de recaudar fondos para la salud en el departamento. Los sorteos ofrecen un premio mayor de 2.500 millones de pesos y más de treinta premios principales. Para participar, es necesario adquirir los billetes de la lotería antes del sorteo.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿En dónde ver la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' se transmite en vivo a través de varios medios. En Colombia, algunos canales de televisión locales transmiten el sorteo en directo. Además, la 'Lotería de Manizales' suele transmitir el sorteo en vivo a través de su página web oficial y sus redes sociales, como Facebook o YouTube. Esto permite que las personas en todo el país e incluso en el extranjero puedan seguir el sorteo en tiempo real.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Cómo se juega la 'Lotería de Manizales'?
Para jugar la 'Lotería de Manizales', los participantes adquieren un billete que contiene una serie de números impresos. Cada billete tiene un número único que lo identifica. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo que contiene bolas numeradas. Estos números son anunciados públicamente y comparados con los números impresos en los billetes de lotería. Los premios se otorgan a los billetes que coinciden con los números sorteados en diferentes categorías, que pueden incluir el premio mayor y premios secundarios basados en combinaciones parciales de números.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿A qué hora se juega el sorteo?
La 'Lotería de Manizales' se juega los miércoles por la noche. Los sorteos suelen comenzar alrededor de las 11:00 p.m. (hora local) en Colombia. Es importante verificar los horarios específicos de los sorteos en los medios de comunicación locales o en el sitio web oficial de la 'Lotería de Manizales', ya que podría haber variaciones ocasionales en el horario debido a circunstancias especiales o festividades.
LOTERÍA DE MANIZALES | ¿Qué es la 'Lotería de Manizales'?
La 'Lotería de Manizales' es una tradicional lotería colombiana organizada por la Gobernación de Caldas, con el objetivo de recaudar fondos para la salud en el departamento. Los sorteos ofrecen un premio mayor de 2.500 millones de pesos y más de treinta premios principales. Para participar, es necesario adquirir los billetes de la lotería antes del sorteo.
La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todos en Colombia, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalles con tus amigos y familiares.
¡Te damos la bienvenida a este minuto a minuto de Depor! Este miércoles 25 de marzo se celebra una nueva edición de la ‘Lotería de Manizales’ en Colombia, por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de la última hora del evento, así como de todos los resultados.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.
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