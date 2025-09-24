La Lotería de Manizales se jugará una vez más este miércoles 24 de septiembre en Colombia. Si estás interesado en seguir la transmisión de este evento, debiste conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Manizales, disponible en YouTube y Facebook. Este sorteo, como todos los miércoles, comenzará a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este miércoles? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Manizales: resultado del 24 de septiembre

Número ganador: ----

Serie: ---

Resultado de Lotería de Manizales. (Video: Youtube)