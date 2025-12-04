La Lotería de Bogotá se jugó una vez más este jueves 4 de diciembre en Colombia. Si estabas interesado en seguir la transmisión de este evento, debías conectarte a los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, disponible en YouTube y Facebook. Este sorteo, como todos los jueves, comenzó a las 10:30 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador). ¿No tienes cómo seguir en vivo la transmisión del sorteo de este jueves? No te preocupes, Depor te ofrece todos los detalles y la información del premio mayor del boleto. ¡Mucha suerte!

Lotería de Bogotá: resultado del 4 de diciembre

Número ganador: 1537

Serie: 197

Lotería de Bogotá será este jueves 4 de diciembre. (Video: Youtube)